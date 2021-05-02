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«Рейнджерс» разгромил «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

«Рейнджерс» разгромил «Селтик» в матче чемпионата Шотландии
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче третьего тура плей-офф чемпионов шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Селтик». Встреча завершилась разгромной победой «джерс» со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 26-й минуте — с передачи воспитанника «Ливерпуля» Райана Кента гол забил нападающий Кемар Руф. Но уже через четыре минуты гости отыгрались — забитый мяч на счету лучшего бомбардира нынешнего сезона чемпионата Шотландии Одсонна Эдуарда. Равновесие на табло продержалось всего три минуты — колумбийский нападающий Альфредо Морелос снова вывел вперёд хозяев поля. На 57-й минуте Кемар Руф оформил дубль. Окончательный счёт на 92-й минуте установил экс-нападающий сборной Англии Джермейн Дефо.

Подопечные Стивена Джеррарда ещё 7 марта стали чемпионами Шотландии. За два тура до конца турнира они опережают «Селтик» на 23 очка.

Шотландия - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 3-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Окончен
4 : 1
Селтик
Глазго
1:0 Руф – 26'   1:1 Эдуард – 30'   2:1 Морелос – 33'   3:1 Руф – 57'   4:1 Дефо – 90+2'
Удаления: нет / Макгрегор – 26'
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