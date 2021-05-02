«Рейнджерс» разгромил «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

В матче третьего тура плей-офф чемпионов шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Селтик». Встреча завершилась разгромной победой «джерс» со счётом 4:1.
Счёт был открыт на 26-й минуте — с передачи воспитанника «Ливерпуля» Райана Кента гол забил нападающий Кемар Руф. Но уже через четыре минуты гости отыгрались — забитый мяч на счету лучшего бомбардира нынешнего сезона чемпионата Шотландии Одсонна Эдуарда. Равновесие на табло продержалось всего три минуты — колумбийский нападающий Альфредо Морелос снова вывел вперёд хозяев поля. На 57-й минуте Кемар Руф оформил дубль. Окончательный счёт на 92-й минуте установил экс-нападающий сборной Англии Джермейн Дефо.
Подопечные Стивена Джеррарда ещё 7 марта стали чемпионами Шотландии. За два тура до конца турнира они опережают «Селтик» на 23 очка.
- 2 мая 2021
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