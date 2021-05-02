Малком: я не Месси — я Малком. То есть не волшебник

Нападающий «Зенита» Малком признался, что пытается демонстрировать на поле свой максимум, несмотря на то что болельщики считают игру бразильца несоответствующей его трансферной стоимости.
«Моё отношение к тому, что болельщики сопоставляют сумму трансфера и игру футболиста? В этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнёт показывать на поле чудеса. Ещё раз скажу абсолютно откровенно: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удаётся на все сто помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу! Просто бывает, обстоятельства складываются так, что это не получается сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле.
Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник. Но я Малком, и стараюсь повышать свой уровень, показывать всё, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».
- 2 мая 2021
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