Малком: мы почти выиграли третье чемпионство подряд. Мне очень хорошо в «Зените»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что его всё устраивает в петербургском клубе.



«Зенит» — отличный российский клуб. Он каждый год играет в Лиге чемпионов. Сейчас у «Зенита» победное время, мы почти выиграли третье чемпионство подряд, которое станет для меня вторым. Я принял правильное решение, оказавшись здесь, и мне очень хорошо в «Зените». Мне удалось перевезти в Петербург свою семью, так как сейчас сложная ситуация с коронавирусом. Я привёз их, чтобы они остались со мной», — цитирует Малкома Globo Esporte.



В 2019 году Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

Малком: не хотел уходить из «Барселоны», но мне было нужно играть в Лиге чемпионов