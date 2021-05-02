Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своих подопечных в матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«Этот матч доказал, что мы по-прежнему внимательно относимся к АПЛ. Мы верим, что всё ещё может сложиться как надо, если будем набирать очки.
Мои футболисты правильно отнеслись к этому матчу, иногда показывали настоящее мастерство и полностью контролировали ход игры. Нам пришлось освежить состав из-за большого числа матчей. В четверг с «Вильярреалом» нам пришлось очень нелегко, но команда всё равно была предельно сосредоточенной на матче с «Ньюкаслом» и поэтому заслуженно победила.
Мы контролировали ход матча и увеличивали темп, когда это было нужно. Гол, забитый в начале матча, придал нам уверенности, необходимой после проигрыша в Лиге Европы.
Нам нужно постараться изо всех сил и закончить чемпионат как можно выше в таблице. Для этого нужны мощные выступления, что мы сегодня и увидели», – приводит слова Артеты BBC.
Видео победного гола «канониров» в матче с «Ньюкаслом»
Лондонский «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.
- 2 мая 2021
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