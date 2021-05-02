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Петржела: «Зенит» станет русской «Баварией», спокойно будут побеждать ближайшие 5-7 лет

Петржела: «Зенит» станет русской «Баварией», спокойно будут побеждать ближайшие 5-7 лет
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал завоевание третьего подряд чемпионства петербургским клубом.

«Очень счастлив, что «Зенит» снова стал чемпионом России! Весь сезон верил, что мы возьмём золотые медали — так и произошло. Это было очень ожидаемо. В России петербургской команде попросту нет конкурентов. Единственное, что меня сегодня удивило — разгромная победа над «Локомотивом». Думаю, москвичи не заслуживали такого поражения, но «Зенит» уж очень хорош!

«Зенит» станет русской «Баварией» — они спокойно будут побеждать в РПЛ ближайшие пять-семь лет. Почему нет? Нужно лишь развивать молодёжь, делать грамотные и точечные трансферы. Верю, что всё получится! Очень хочу, чтобы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» выступил лучше, чем в прошлом году. Мне было стыдно за команду, больше нет желания испытывать эти грустные эмоции. Очень хочется видеть победы «Зенита» не только в России, но и в Европе», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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