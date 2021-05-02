Мостовой: «Зенит» может выиграть и 5 раз подряд. А потом 5 раз не выйти из группы в ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о досрочном чемпионстве питерского «Зенита».
«Зенит» заслуженно победил в нашем чемпионате. Мы об этом говорили ещё перед началом чемпионата, что «Зенит» — явный претендент. Просто мы надеялись, что команды уровня «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА создадут конкуренцию, они это делали до какого-то момента. Они растеряли очки, и тут был вопрос о чемпионстве был вопросом времени.
В России «Зенит» сильнее остальных на голову, но судят не по чемпионату. «Зенит» может выиграть титул и пять раз подряд, а потом пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но всё равно когда-то выйдут. Не может такая команда, с таким бюджетом не выходить из группы Лиги чемпионов.
Секрет успеха «Зенита» в хорошем составе. Найдите ещё таких нападающих. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малкома за 40 миллионов купили. Ожидания от Лиги чемпионов? Нужно смотреть жеребьёвку, а то каждый раз говорим об этом, а они потом вылетают. И не только они. Об усилении нужно спрашивать у работников клуба, они за это деньги получают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 мая 2021
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