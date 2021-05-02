Орлов рассказал, что нужно сделать «Зениту», чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу чемпионства санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021.

«Тактика «Зенита», изобретённая Семаком, про которого говорили, что у него нет поставленной игры — чётко поставлена: есть два центрфорварда, которые назабивали больше всех голов. Почему-то ни одна другая команда лиги даже не попробовала такой вариант. Конечно, тактика всегда исходит из возможностей футболистов — именно её продемонстрировал «Зенит» в сегодняшнем матче.

«Локомотив» находится на втором месте, но не знаю, удастся ли ему оставить это место за собой. Он абсолютно ничего не предложил для того, чтобы победить в сегодняшней встрече. «Зенит» владел подавляющим преимуществом — все это видели.

Победа в чемпионате ещё более закономерная, чем год назад. Я комментатор и оцениваю игру по анализу действий футболистов. Футболисты «Зенита» — лучшие и превосходят конкурентов на многих позициях в Российской Премьер-лиге. Особенно хочу выделить Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Дзюбу и Азмуна — это лидеры в своих номинациях, плюс все остальные игроки.

«Зенит» по праву стал лидером чемпионата. Теперь нужно укрепить команду, чтобы успешно сыграть в Лиге чемпионов. Хорошо, что завоевали прямую путёвку — для клуба это как минимум прибыль в 20 миллионов евро. Победа «Зенита» приятна со всех сторон», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.