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Тренер «Локомотива» Николич: у нас ещё три финала до конца сезона

Тренер «Локомотива» Николич: у нас ещё три финала до конца сезона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:6).

«У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически всё, что было. Разница 6:1 — очень большая, но я бы не сказал, что так всё происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал кубка — важные игры впереди», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Зенит» разгромил «Локомотив» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги
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