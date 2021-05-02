Бэйл прокомментировал хет-трик в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», прокомментировал победу «шпор» в матче 34-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (4:0). Валлиец оформил в этом матче хет-трик.



«Кажется, что с момента моего последнего хет-трика прошла уйма времени, так что хорошо было забить сегодня три мяча, но ещё лучше получить три очка. Это было великолепное выступление всех игроков нашей команды, особенно Сержа Орье.



Победа всегда делает всех счастливыми и придаёт раздевалке победный настрой. Это не происходит в одночасье, но я чувствую, что мы делаем шаг в правильном направлении», — приводит слова Бэйла BBC.

Видео первого гола Гарета Бэйла в матче с «Шеффилдом»

«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.