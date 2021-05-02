Тренер «Тоттенхэма»: Бэйл не потерял способность быть настоящим убийцей у чужих ворот

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мейсон прокомментировал разгромную победу «шпор» в матче 34-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».
«Настрой, желание, рвение в течение 95 минут — всё было хорошо. Моментами мы показывали потрясающее качество игры. Но самое приятно — храбрость, которую показали мои футболисты. Они рвались показать себя на любом участке поля, в каждом действии.
Прошлая неделя была разочаровывающей для всех. После поражения в финале Кубка английской лиги у нас была целая неделя, чтобы потренироваться и поработать над психологией игроков. Мы показали себя сильной командой. Некоторые моменты в нашем исполнении были совершенно выдающимися.
Я говорил всё это время, что Гарет Бэйл не потерял и не потеряет способность быть настоящим убийцей у чужих ворот. Он — игрок мирового класса и доказывает это на протяжении многих лет. Самым приятным в его игре сегодня было его отношение, его желание помочь команде», — приводит слова Мейсона BBC.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл в этом матче оформил хет-трик
Видео второго гола Гарета Бэйла в матче
«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.
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