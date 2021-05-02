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«Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако» со счётом 3:2

«Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако» со счётом 3:2
Футбол / Франция 0
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В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

Счёт в поединке на 25-й минуте открыл нападающий «Монако» Кевин Фолланд. На 57-й минуте привёл игру в равновесие форвард гостей Мемфис Депай, ассистировал ему камерунец Карл Токо Экамби. Следующий гол состоялся на 77-й минуте, его с передачи всё того же Депая забил бразилец Марсело. Меньше, чем через 10 минут, счёт с пенальти сравнял Виссам Бен-Йеддер. Однако это не поставило точку во встрече. Решающий мяч в ворота «Монако» за минуту до окончания основного времени забил нападающий «Лиона» Райан Шерки.

Отметим, что на 70-й минуте с поля был удалён полузащитник «Лиона» Максанс Какере.

«Монако», набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (76). Второй — «ПСЖ» (75).

Франция - Лига 1. 35-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 3
Лион
Лион
1:0 Фолланд – 25'   1:1 Депай – 57'   1:2 Марсело – 77'   2:2 Бен-Йеддер – 86' (пен)   2:3 Шерки – 89'
Удаления: Жеббель – 90+6', Пеллегри – 90+6' / Какере – 70', Де Шильо – 90+6'
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