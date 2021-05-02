«Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако» со счётом 3:2

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

Счёт в поединке на 25-й минуте открыл нападающий «Монако» Кевин Фолланд. На 57-й минуте привёл игру в равновесие форвард гостей Мемфис Депай, ассистировал ему камерунец Карл Токо Экамби. Следующий гол состоялся на 77-й минуте, его с передачи всё того же Депая забил бразилец Марсело. Меньше, чем через 10 минут, счёт с пенальти сравнял Виссам Бен-Йеддер. Однако это не поставило точку во встрече. Решающий мяч в ворота «Монако» за минуту до окончания основного времени забил нападающий «Лиона» Райан Шерки.

Отметим, что на 70-й минуте с поля был удалён полузащитник «Лиона» Максанс Какере.

«Монако», набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (76). Второй — «ПСЖ» (75).

