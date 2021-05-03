Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.
После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По данным французских СМИ, по итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона». По ходу матча также был удалён ещё один игрок «ткачей» Какере. Таким образом, встреча завершилась с пятью удалениями, четыре из которых — за драку.
«Монако», набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (76). Второй — «ПСЖ» (75).
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