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Ромелу Лукаку — о чемпионстве «Интера»: это лучшее, что случалось в моей карьере

Ромелу Лукаку — о чемпионстве «Интера»: это лучшее, что случалось в моей карьере
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после досрочного чемпионства клуба в Серии A.

«Я так рад за всех болельщиков «Интера» в мире, за команду, персонал, президента и всех. Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь игрой за «Интер». Прошлый год тоже был хорошим, но да, это лучшее, что случалось в моей карьере. Это замечательно, и я надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу всех поблагодарить, я действительно так счастлив», — приводит слова Лукаку Football Italia.

«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора». завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.

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