Ромелу Лукаку — о чемпионстве «Интера»: это лучшее, что случалось в моей карьере

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после досрочного чемпионства клуба в Серии A.
«Я так рад за всех болельщиков «Интера» в мире, за команду, персонал, президента и всех. Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь игрой за «Интер». Прошлый год тоже был хорошим, но да, это лучшее, что случалось в моей карьере. Это замечательно, и я надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу всех поблагодарить, я действительно так счастлив», — приводит слова Лукаку Football Italia.
«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора». завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.
- 3 мая 2021
-
05:22
-
04:53
-
04:38
-
04:15
-
03:45
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:19
-
02:11
-
01:55
-
01:37
-
01:00
-
00:46
-
00:32
-
00:07
- 2 мая 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:49
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:31
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:51Газизов: «Зенит» — заслуженный чемпион Эксклюзив
-
22:50
-
22:50