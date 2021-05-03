Вильмар Барриос — о 6:1 с «Локомотивом»: всё, что летело в ворота соперника, залетело

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1), ставшем для сине-бело-голубых чемпионским.



«Чувствую себя так, как должен чувствовать трёхкратный чемпион России. Цель достигнута, кубок наш в третий раз подряд. Я счастлив и сейчас думаю только о том, как буду скоро наслаждаться временем со своей семьёй.



Матч с «Локомотивом» был сложным. Мы знали, что нам необходима победа, чтобы отпраздновать титул вместе со своими болельщиками. Удалось довольно рано открыть счёт, а дальше, мне кажется, мы просто были настойчивыми и уверенными в завершении. Всё, что летело в ворота соперника, залетело — и мы победили», — сказал Барриос в ролике на официальном сайте «Зенита».

Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»: