Сердар Азмун установил бомбардирский рекорд «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1), ставший для сине-бело-голубых чемпионским.



Как сообщается на сайте «История «Зенита», третий мяч в ворота железнодорожников стал для 26-летнего иранского футболиста 50-м за санкт-петербургский клуб. Для достижения этой отметки Сердару понадобилось 82 матча – и это рекорд. Ранее футболистам требовалось не менее 100 встреч, чтобы забить полсотни мячей за «Зенит». Всего таких игроков 15.



«Зенит» стал чемпионом в восьмой раз в своей истории. До этого сезона сине-бело-голубые выигрывали чемпионат СССР в 1984 году, а лучшими в России становились в 2007, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах.

Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»: