«Судьи — не обслуживающий персонал». Женщины-арбитры отреагировали на слова Слуцкого
Судья Марина Крупская отреагировала на высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, ранее назвавшего арбитров обслуживающим персоналом.
На своей странице в социальных сетях Крупская опубликовала фото с другими девушками-арбитрами в футболках с надписью «Судьи — не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер!»
Фото можно посмотреть на странице Марины Крупской в «Инстаграме».
Ранее Слуцкий не раз критиковал работу арбитров в Российской Премьер-Лиге, а после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0) отказался комментировать судейство.
Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. Ранее досрочно чемпионом России стал «Зенит».
Леонид Слуцкий: не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку
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