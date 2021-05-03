Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Судьи — не обслуживающий персонал». Женщины-арбитры отреагировали на слова Слуцкого

«Судьи — не обслуживающий персонал». Женщины-арбитры отреагировали на слова Слуцкого
Футбол / РПЛ 0

Судья Марина Крупская отреагировала на высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, ранее назвавшего арбитров обслуживающим персоналом.

На своей странице в социальных сетях Крупская опубликовала фото с другими девушками-арбитрами в футболках с надписью «Судьи — не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер!»

Фото можно посмотреть на странице Марины Крупской в «Инстаграме».

Ранее Слуцкий не раз критиковал работу арбитров в Российской Премьер-Лиге, а после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0) отказался комментировать судейство.

Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. Ранее досрочно чемпионом России стал «Зенит».

Леонид Слуцкий: не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021