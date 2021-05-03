Пражская «Славия» завоевала чемпионство в третий раз подряд

Пражская «Славия» разгромила плзеньскую «Викторию» со счётом 5:1 в 30-м туре чемпионата Чехии. Столичная команда завоевала чемпионство в третий раз подряд.
«Славия» в 30 матчах чемпионата набрала 78 очков. Отрыв пражской команды от «Яблонца», занимающего второе место, составляет 16 очков. До конца нынешнего сезона осталось четыре тура. Третье место занимает пражская «Спарта» (59). «Млада-Болеслав» (30), за которую выступает российский защитник Алексей Татаев, находится на 13-м месте.
«Славия» в седьмой раз выиграла чемпионат Чехии (1996, 2008, 2009, 2017, 2019, 2020, 2021). 13 раз клуб побеждал в первенстве Чехословакии. Рекордсменом по титулам в Чехии является «Спарта» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014).
- 3 мая 2021
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