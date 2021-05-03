Гвардиола: у «ПСЖ» очень умный тренер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«ПСЖ» — выдающаяся команда, все это знают. Они способны делать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делали на поле в предыдущую среду. В то же время мы знаем, как здорово можем играть сами. Завтра футболисты «Ман Сити» снова должны выйти на поле и сыграть так, как мы умеем. Это не трудно.
Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо.
Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру парижанам. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится завтра, 4 мая. Начало — в 22:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.
- 3 мая 2021
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