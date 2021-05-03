Тьерри Анри подтвердил, что основатель Spotify сделал предложение по покупке «Арсенала»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри подтвердил, что гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк сделал предложение нынешним владельцам «канониров» о покупке контрольного пакета акций команды.



«Даниэль уже обратился к семье Кронке. Он сам сказал мне, что собрал необходимы средства, чтобы убедиться, что он может сделать хорошее предложение. Теперь нынешние владельцы должны всё обдумать. Многие болельщики кричали, что хотят избавиться от них. Мы, легенды «Арсенала», пытаемся предложить решение, которое будет поддержано болельщиками и вернёт ДНК клуба. Нужно всё обсуждать, но Эк уже протянул руку.



Я думаю, что переговоры будут идти долго и нелегко, если это вообще когда-нибудь произойдёт. Единственное, что я хочу повторить, — это то, что Даниэль Эк никуда не уедет, он будет ждать ответа, чтобы понять, хотят ли Кронке продать клуб. Это займёт очень много времени. Мы знаем, что хотим сделать, но прежде всего нам нужно убедиться, что мы сможем взять инициативу в свои руки, если нынешние владельцы готовы нас слушать», — приводит слова Анри Sky Sports.



Сумма предложения составила € 2,07 млрд. Даниэля Эка поддерживают легенды «Арсенала» – Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.



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Основатель Spotify подготовил официальное предложение о покупке «Арсенала» за € 2,07 млрд