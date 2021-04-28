Основатель Spotify подготовил официальное предложение о покупке «Арсенала» за € 2,07 млрд

Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк подготовил официальное предложение по покупке контрольного пакета акций лондонского «Арсенала».



«Я уже подготовил средства для покупки клуба и хочу провести переговоры с нынешними владельцами «Арсенала», надеюсь, что они меня выслушают. Я просто вижу, что сейчас есть потрясающая возможность стать владельцем моего любимого клуба, чтобы вернуть ему былую славу.



В случае успешных переговоров я сосредоточусь на клубе, на фанатах и попытаюсь вернуть клубу славу. Я в первую очередь фанат «Арсенала», и это для меня самое главное. Хочу, чтобы клуб был лучше. Это мой главный интерес», — приводит слова Эка Sky Sports.



Сумма предложения составит € 2,07 млрд. Ожидается, что данное предложение будет направлено семье Кронке в ближайшие дни. Эка поддерживают легенды «Арсенала» – Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.



Бизнесмен ожидает, что семья Кронке отклонит его первое предложение, однако готов к длительным переговорам. Стэн Кронке, владелец Kroenke Sports & Entertainment (KSE), является держателем контрольного пакета акций «Арсенала» с апреля 2011 года.

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