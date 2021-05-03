Геркус: чемпионат России находится в стагнации, все лидирующие клубы переживают кризис

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу положения дел в российском футболе на сегодняшний день.

«У «Зенита» на разных этапах чемпионата разные ребята показывали лидерские качества. Тот же Кузяев приходит в голову, Дзюба, который разыгрался в конце, Азмун. Было, кем маневрировать.

Чемпионат России сейчас находится в стагнации, очень похоже на неё. Все лидирующие клубы переживают кризис, у каждого он свой. Это смена тренеров, смена менеджмента, поиски оптимальных составов, которые иногда доходят до паники. Покупки нападающих выглядят как попытки купить себе волшебную палочку, которая решит проблемы. Рондон, Промес — это больше из мистической области, чем из рациональной. У того же «Спартака» все проблемы точно не в нападении. «Зенит» пользуется тем, что у всех идёт перестройка, и спокойно берёт один титул за другим.

Давление на Семака идёт колоссальное. Развитие как тренера неявное, нет такого, что он изобретает новую схему, но выдержать три сезона, не оступившись, — это тоже большой вызов для относительно молодого тренера. У него всё впереди, я прогресс вижу», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».