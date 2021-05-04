Джикия успокаивал Селихова после матча, фанаты учинили креслопад. Фото победы Спартака

3 мая в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.



Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы в матче с тульским «Арсеналом» (2:1) высказался о будущем полузащитника Виктора Мозеса в клубе.



«Я не могу давать советов про будущее Мозеса. Это дело клуба, и он его должен решать. Клуб его привёл в команду, и это было хорошим решением, он нам помог. Нужно помнить, что мы много игр сыграли в ожидании крайнего защитника, коим и стал Виктор. Когда смотришь на его игру, видно, что он игрок другого класса. Сегодня он провёл отличную игру. Он отлично действовал как в атаке, так и в обороне», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».

Лучшие фото с матча «Арсенал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.