Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты сорвали матч, а Бэйл просто сорвался. Разбор 34-го тура АПЛ

Фанаты сорвали матч, а Бэйл просто сорвался. Разбор 34-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 34-й тур АПЛ. Болельщики «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем», Гарет Бэйл сделал хет-трик в ворота «Шеффилда», «Арсенал» спокойно победил «Ньюкасл», «Челси» так же разобрался с «Фулхэмом», дубль «Манчестер Сити» сильнее «Кристал Пэлас».

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл перечисляет героев «Интера» на своём канале. Гриша предлагает деньги и делает другие интересные вещи в своём «Телеграме».

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «СберЗвук»
в приложениях для мобильных Android-устройств
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

В этом выпуске:
0:00 – Привет, «Интер»!
0:46 – Фанаты «МЮ»: обычные дебоширы или борцы за идею?
15:44 – «Ливерпуль» берёт центрального защитника. Ещё одного.
25:04 – Агуэро чуть не забил чемпионский гол «Сити».
37:04 – У «Челси» Хаверц и Вернер начинают окупаться.
48:48 – Самая безумная придирка к Артете.
1:01:38 – Тренеры почему-то не хотят идти в «Тоттенхэм».
1:12:18 – Почему на самом деле сорвался матч «МЮ» – «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021