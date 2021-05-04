«Боруссия» Д готова продать Санчо за € 100 млн в летнее трансферное окно

Руководство дортмундской «Боруссии» позволит полузащитнику Джейдону Санчо уйти в другой клуб летом, если за него заплатят € 100 млн, сообщает ESPN.
Прошлым летом Санчо был готов покинуть Дортмунд, но сделка так и не состоялась, поскольку клуб не хотел продавать его дешевле € 120 млн. Заинтересованные клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед», не были готовы платить так много. По мере приближения летнего трансферного окна в немецком клубе пересмотрели свою предыдущую оценку стоимости хавбека.
Сообщалось, что дортмундская «Боруссия» готова продать Санчо и за € 90 млн, но при условии, что у клуба останется время на поиск нового футболиста. В услугах Санчо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие клубы.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Напомним, действующий контракт Санчо со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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