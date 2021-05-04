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Лукаку: ради Конте я готов биться до смерти

Лукаку: ради Конте я готов биться до смерти
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал об отношении к главному тренеру команды Антонио Конте.

«Ради него я готов биться до смерти. Мы не пересекались до этого, нам не выпало возможности поработать вместе в «Челси», но я всегда знал, что буду развиваться под его руководством после ухода из «Манчестер Юнайтед». Антонио чётко объяснил мне ситуацию: «Если не будешь работать на тренировках, то не будешь играть». В течение своей карьеры важно встречать людей, которые откровенны с тобой», — цитирует Лукаку La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Tribune.

Видео всех голов Лукаку в ворота «Милана»:

Лукаку защищает цвета «Интера» с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.

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