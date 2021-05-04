Червиченко: теперь все понимают, почему Сутормина купили за 50 тыс. рублей?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «Зенита» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1), ставшего для сине-бело-голубых чемпионским.



«Если говорить о матче с «Локомотивом», рассчитывал, что будет битва: максимум — хозяева вымучают победу со счётом 2:1. Но «Зенит» был неудержим. Ладно бы просто запихивали мяч, но там один гол красивее другого: Дзюба фантастически отправил мяч за шиворот Гильерме, да и все голы Азмуна были хороши.



Поделюсь наблюдением: теперь все понимают, почему Сутормина купили за 50 тыс. рублей? Помните, было много разговоров при переходе… Скажите, как на последней минуте можно было не отдать пас Мостовому, чтобы парень отметился голом? Пожадничал, поэтому он 50 тыс. и стоил», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко Бывший владелец красно-белых рассказал, что ему нравится в «Зените».

Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»: