«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко

Андрей Червиченко в своей новой колонке для «Чемпионата» рассуждает о чемпионстве «Зенита», критикует игру «Спартака», хвалит Мозеса и советует боссам красно-белых нового тренера.

***

«Зенит» стал чемпионом, поэтому не могу не высказаться о команде Семака. Самое бесспорное и спокойно-предсказуемое чемпионство за последние три года. На протяжении чемпионата команда стабильно двигалась по таблице. Вопрос был один: какой будет отрыв от второго места. По игре случались провалы, точно помню несколько невыразительных матчей даже с аутсайдерами, но сегодняшний «Зенит», когда газон на полях подрос и появилась возможность хорошо играть, довольно мощный. Но самое интересное, на финише сезона заиграли те, кого уже давно похоронили: Малком, Вендел и другие ребята. Из того, что нравится — молодые футболисты прогрессируют: особенно это заметно на примере Мостового, Круговой пока отстаёт.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» «Зенит» доказал, что они настоящие чемпионы. Мы много говорим о судьях и админресурсе, но в нынешнем сезоне помощь и одних, и других была минимальная.

Питерцы в больших скандалах не участвовали, как, например, «Спартак» и «Локомотив». Да и помощи со стороны как таковой не было.

Если говорить о матче с «Локомотивом», рассчитывал, что будет битва: максимум — хозяева вымучают победу со счётом 2:1. Но «Зенит» был неудержим. Ладно бы просто запихивали мяч, но там один гол красивее другого: Дзюба фантастически отправил мяч за шиворот Гильерме, да и все голы Азмуна были хороши.



Поделюсь наблюдением: теперь все понимают, почему Сутормина купили за 50 тысяч рублей? Помните, было много разговоров при переходе… Скажите, как на последней минуте можно было не отдать пас Мостовому, чтобы парень отметился голом? Пожадничал, поэтому он 50 тысяч и стоил.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» После матча с «Арсеналом» открыл одну из статей на «Чемпионате», и глаза зацепились за фразу болельщика в комментариях: ощущения от игры «Спартака», как от поедания сюрстрёмминга. Поймал себя на мысли, что это высказывание — очень глубокое и прямо в цель: игра «Спартака» была как эти неприятные консервы.

Насколько разные победы: одна команда находилась на втором месте, и её победил чемпион. «Локомотив» смотрелся неплохо, но в итоге был просто разбит: «Зенит» накидал шесть штук, и если бы не жадность Сутормина, то должно было быть семь как «Отче наш».

Матч с «Арсеналом» — мучения команды, которая претендует на второе место и еле-еле за счёт фарта обыгрывает команду, которая стоит на вылет. Это сравнение не покидало меня весь матч: попади Громыко в ворота в конце матча — случилось бы второе фиаско, от которого «Спартак» бы уже не оправился. В прошлый раз они посчитали, что уже на второй строчке, а «Уфа» скорректировала всё до уровня кошмара. Повезло, что дотянули и дожали, хотя был отрезок в 20 минут, когда «Арсенал» полностью перехватил инициативу, а «Спартак» смотрелся настолько бледно и неярко, что я даже не понимал, как с такой игрой они собираются выступать в Лиге чемпионов.

Наиль Умяров в борьбе с Евгением Луценко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если через три месяца «Спартак» будет играть в квалификации Лиги чемпионов, как делал это с «Уфой» и «Арсеналом», то кого они собираются побеждать с такой игрой? Смотрю последние матчи, и все эти бравурные заявления о попадании в Лигу чемпионов очень напрягают. Честно, хочется, чтобы туда попал «Спартак» — именно по эмоциям: они задорные, хорошо атакуют. Красно-белые проводят концовку чемпионата более честно, чем «Локомотив»: у них нет подарков, которые позволяли железнодорожникам пролезть на вторую строчку. Но по игре у меня больше уверенности в успехе «Локомотива», чем такого непредсказуемого «Спартака».

Дайте Мозесу контракт! «Спартак» вырвал победу в Туле и обогнал «Локо» в борьбе за ЛЧ Двумя результативными действиями Виктор затмил конфуз Кутепова.

У «Спартака» идёт какая-то невнятная игра уже который матч подряд: Маслова на поле нет, а его дело живёт. Я не понял, почему Тедеско разбил пару защитников Жиго — Джикия. Если человек (Джикия) вышел на поле, то все заявления о перегрузе сухожилия в пользу бедных. Или он вышел прокатиться по-лёгкому? Все эти эксперименты не привели ни к чему хорошему, тем более в воротах не было Максименко. Селихов — хороший по качеству вратарь, но не играл уже очень давно, поэтому какой-то момент мог и «зевнуть».

Игра была пресная и неинтересная, а самой яркой фигурой был Мозес. Виктора много критиковали, так как его привёз Газизов. Если стоит вопрос — выкупать нигерийца или нет — то лучше бы за деньги, потраченные на Промеса, выкупили Виктора. Мозес стоит пять миллионов евро, а за Квинси заплатили в полтора раза больше, и он имеет высокую зарплату. На мой взгляд, от нигерийца больше пользы, а присутствие голландца — это хорошие воспоминания, которые бегают по полю. На него смотришь и думаешь: «О, ё-маё! Это же 16-й год у нас тут бегает!» Все как будто забыли, что прошло уже пять лет, и он точно не помолодел.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» Может, Промес расстраивается, потому что у него отобрали звание чемпиона Нидерландов? Если бы он не уехал, то вчера скакал бы с ребятами на балконе с голландской золотой медалью.

Когда покупают таких игроков на излёте, то они могут показать что-то на короткий промежуток, когда эмоции превалируют над всем остальным. Потом идёт затухание. От матча к матчу Промес будет только хуже и хуже.

Видел, что «Спартак» объявил о договорённости с иностранным тренером. Не будем забывать, что это — непредсказуемая команда. Если говорить о логике решений, то приведу пример с подброшенной монетой: обычно выпадает орёл или решка, но у «Спартака» монета всегда будет на ребре. Идеальная ситуация — команде нужен Жозе Моуринью. Деньги всё равно профукают, зато будут пиар и понты в стиле «вау» — они же любят громкое и яркое. Конечно, есть и другая сторона — если и у Моринью не получится, то тогда вообще непонятно, кого нужно приглашать. Других иностранцев, которые могли бы влиться и сразу давать результат, не вижу.



Подписать Моуринью — это было бы ярко, дерзко и логично. Повторюсь, деньги всё равно профукают — с ним или без него. Да, они заплатят за звёздного тренера на € 3 млн больше, но раз уж они каждый год теряют деньги на директорах, тренерах и неудачных покупках, не думаю, что это будет трагическая ситуация. Допускаю, что это будет удачный ход. Уверен в том, что «Спартак» с Моуринью будет играть более выстроено и интересно. Хотя «Спартак» и с Тедеско неплохо смотрится, но в обороне же беда бедой. Если за счёт того, что у нас не очень сильный чемпионат, «Спартаку» многое прощается, то в еврокубках с такой защитой делать нечего.