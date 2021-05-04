УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 футболистов

УЕФА внёс изменения в регламент предстоящего чемпионата Европы. Организация расширила заявки сборных-участниц турнира до 26 футболистов. В настоящее время команды могут заявить на соревнования по 23 игрока.
«Чтобы снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков из-за возможных положительных результатов тестов на COVID-19 и последующих карантинных мер, предписанных компетентными органами, было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков. Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трёх вратарей», — сообщает пресс-служба УЕФА.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
Сборной России на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира. Те заняли первое место в отборочной группе.
- 4 мая 2021
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