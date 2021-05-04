Динияр Билялетдинов: Тедеско может быстро кепочку перевернуть, если «Спартак» выйдет в ЛЧ

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, станет ли для красно-белых потерей уход главного тренера Доменико Тедеско по окончании сезона.



«Тут ещё вопрос. Сейчас клуб выйдет в Лигу чемпионов, Тедеско кепочку может быстро перевернуть и сказать: «Я остаюсь».



Что касается информации про переговоры с иностранным тренером, посмотрим. Сейчас идёт самый главный отрезок чемпионата, и эти разговоры надо убрать в долгий ящик по максимуму. Даже если эта информация соответствует действительности, сейчас команде это всё ни к чему. Игры идут важные, и тренер должен быть в уравновешенном состоянии», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».



«Спартак», набрав 53 очка в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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