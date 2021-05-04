Динияр Билялетдинов: Тедеско может быстро кепочку перевернуть, если «Спартак» выйдет в ЛЧ

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, станет ли для красно-белых потерей уход главного тренера Доменико Тедеско по окончании сезона.
«Тут ещё вопрос. Сейчас клуб выйдет в Лигу чемпионов, Тедеско кепочку может быстро перевернуть и сказать: «Я остаюсь».
Что касается информации про переговоры с иностранным тренером, посмотрим. Сейчас идёт самый главный отрезок чемпионата, и эти разговоры надо убрать в долгий ящик по максимуму. Даже если эта информация соответствует действительности, сейчас команде это всё ни к чему. Игры идут важные, и тренер должен быть в уравновешенном состоянии», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».
«Спартак», набрав 53 очка в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 4 мая 2021
-
14:10
-
14:07
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
12:58
-
12:43
-
12:28
-
12:26
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:30