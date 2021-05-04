«Рома» объявила об уходе Фонсеки по окончании сезона

«Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда закончится действие его контракта.

«От имени всех сотрудников «Ромы» хотел бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет. Паулу провёл команду через проблемное время, в котором была пандемия и смена владельца. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях и уверены, что его оценят по достоинству везде, где бы он ни оказался», — приводит слова президента «Ромы» Дэна Фридкина пресс-служба клуба.

Известно, что португалец может продолжить карьеру в АПЛ, где им интересуется «Кристал Пэлас». Специалист также входит в шорт-лист московского «Спартака» на следующий сезон. «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 34 турах.