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Дмитрий Кузнецов рассказал о бегстве игрока из тульского «Арсенала» в 90-е

Дмитрий Кузнецов рассказал о бегстве игрока из тульского «Арсенала» в 90-е
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист тульского «Арсенала» Дмитрий Кузнецов рассказал о подозрении в сдаче матча.

«После игры в Нальчике мы полетели в Ставрополь, и к нам приехали разбираться бандитские группировки. Руководство сказало: «Вы сдавали игру — у вас просто не получилось». Я говорю: «Как не получилось? 1:1 — так не сдают».

Вот это был цирк. Я просто не знаю, откуда появилась информация, что мы хотели продать игру? Мы все были возмущены, хотя, может быть, были среди нас… После игры один «футболистик» убежал. Его не могли потом найти. Скрылся при действующем контракте. Мы его больше не видели. Игорь Корниец.

Потом эта информация появилась, что, оказывается, он пытался, но у него не получилось. А обвинили нас. Пусть мне хоть один человек скажет, что я сдавал игры. Тут один раз сдашь матч, и всё — ты на крючке», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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