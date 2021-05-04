Кроос: думаю, Зидан продолжит работать в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», а также высказался о будущем наставника «сливочных» Зинедина Зидана.



«Важнее всего продемонстрировать качество. Нет сомнений в том, что мы выйдем на поле мотивированными. Этот сезон был не самым лёгким, пришлось преодолеть множество травм и болезней. Иногда мы играли лучше, иногда — хуже, но сейчас май, и мы боремся за победу в Лиге чемпионов. Мы способны на многое.



Думаю, Зидан продолжит работать в «Реале». Судя по моей информации, у него ещё один год по контракту, так что, думаю, он не уйдёт», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.