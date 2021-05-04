Томас Тухель: Канте нужен любой команде. Наблюдать за ним — одно удовольствие

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о важности полузащитника Н'Голо Канте для команды.



«Канте — это парень, который тебе нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами. Это невероятный игрок. Он спокоен, любит уединиться. Он не шумит, но я часто вижу его улыбающимся. Он готов общаться со всеми, но остается собой. Я очень рад, что такие игроки существуют. Наблюдать за ним — одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.



Н'Голо Канте перешёл в «Челси» в июле 2016 года из «Лестер Сити» за € 40 млн. В сезоне-2016/2017 «Челси» стал чемпионом Англии, а Канте был признан лучшим игроком сезона. На чемпионате Мира-2018 в России Канте в составе сборной Франции стал чемпионом Мира.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Канте провёл 28 матчей, в которых отличился двумя голевыми передачами.



Завтра, 5 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.