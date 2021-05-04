«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: хозяева забили второй гол, Марез оформил дубль

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Пари Сен-Жермен». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Второй гол в матче на 63-й минуте забил «Манчестер Сити». Автором гола стал Рияд Марез, который оформил дубль. На этот раз ассистировал ему Филип Фоден.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).
Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1.
Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», первая встреча которых завершилась ничьей со счётом 1:1.
- 5 мая 2021
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:09
-
00:07
-
00:00
- 4 мая 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:40
-
22:19
-
22:16
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:15
-
21:14
-
21:01
-
20:52
-
20:50