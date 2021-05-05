Уолкер — о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ: мечта стала реальностью. Я в восторге
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) и выход в финал турнира.
«Мальчишка из Шеффилда, я мечтал об этом. Теперь мечта воплотилась в реальность, я в восторге. Это была по-настоящему командная игра. Мы все праздновали голы. Для нас как для защитников было важно оставить свои ворота в неприкосновенности. Мы с этим справились. Блокировать удар соперника для меня всё равно, что забить гол.
В больших играх напряжение колоссальное. Необходимо контролировать себя, не дать эмоциям взять верх над тобой. Наконец-то мы смогли одержать победу на выезде, а затем вновь выиграть дома. Это заслуга всей команды», — приводит слова Уолкера BT Sport.
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