Леонардо: «ПСЖ» не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В полуфинале турнира команда дважды уступила «Манчестер Сити» (1:2 – дома и 0:2 – на выезде).

«Это не день балансовых отчетов, мы думаем об улучшении. Нет никаких обязательств для победы в Лиге чемпионов, команда уже входит в четверку лучших в Европе. Состав клуба будет сохранён, команда опытная, но всё же очень молодая. Есть люди в возрасте от 22 до 28 лет, которые дают очень прочную основу для того, чтобы сделать так много в карьере. ПСЖ всегда растёт, не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Леонардо сайт журналиста Данлуки Ди Марцио.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.