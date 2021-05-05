Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Жозе – один из лучших в мире». Диего Милито – о возвращении Моуринью в Италию

«Жозе – один из лучших в мире». Диего Милито – о возвращении Моуринью в Италию
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Бывший аргентинский нападающий миланского «Интера» Диего Милито прокомментировал возвращение 58-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью в Италию, подписавшего контракт с «Ромой».

«Я был бы рад, если бы он вернулся в «Интер», но я и без этого люблю Моуриньо и надеюсь, что у него всё получится. Желаю ему удачи, но надеюсь, что с «Интером» и «Дженоа» его команда выступит плохо.

Моуриньо близок к каждому футболисту, и это очень хорошо. Жозе понимает каждый момент, чувствует состояние игроков – всё это действительно важно. Он знает, как извлечь максимум из каждого игрока, поэтому он один из лучших тренеров в мире. То, что он вернулся в Италию – это потрясающая новость, я не ожидал этого. Безусловно, он любит Серию А», — цитирует Милито Football Italia.

Моуринью начнет работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. Жозе Моуринью до «Тоттенхэма» работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на 3 сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.

Моуринью отправляли в «Спартак», а он выбрал «Рому»! Особенный возвращается в Италию
В «Интере» португалец пережил один из лучших этапов карьеры.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021