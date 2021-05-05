«Жозе – один из лучших в мире». Диего Милито – о возвращении Моуринью в Италию

Бывший аргентинский нападающий миланского «Интера» Диего Милито прокомментировал возвращение 58-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью в Италию, подписавшего контракт с «Ромой».



«Я был бы рад, если бы он вернулся в «Интер», но я и без этого люблю Моуриньо и надеюсь, что у него всё получится. Желаю ему удачи, но надеюсь, что с «Интером» и «Дженоа» его команда выступит плохо.



Моуриньо близок к каждому футболисту, и это очень хорошо. Жозе понимает каждый момент, чувствует состояние игроков – всё это действительно важно. Он знает, как извлечь максимум из каждого игрока, поэтому он один из лучших тренеров в мире. То, что он вернулся в Италию – это потрясающая новость, я не ожидал этого. Безусловно, он любит Серию А», — цитирует Милито Football Italia.

Моуринью начнет работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. Жозе Моуринью до «Тоттенхэма» работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на 3 сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.