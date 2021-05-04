Моуринью отправляли в «Спартак», а он выбрал «Рому»! Особенный возвращается в Италию

Жозе Моуринью, уволенный чуть больше двух недель назад из «Тоттенхэма», уже нашёл новое место работы. И речь не о «Спартаке», куда его сватали Роман Павлюченко и Егор Титов, а также бывший президент клуба Андрей Червиченко. С нового сезона 58-летний тренер вернётся в Италию: он возглавил «Рому».

«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко Бывший владелец красно-белых рассказал, что ему нравится в «Зените».

Жозе исключал Бундеслигу и Лигу 1, но намекал на Серию А

В середине апреля «Тоттенхэм» отправил Моуринью в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Но не прошло и недели, как журналисты начали расспрашивать португальца о том, где он продолжит карьеру. Сам Моуринью дал чётко понять, что не собирается ехать в Бундеслигу или в Лигу 1.

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«В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – «Бавария» – или клуб Б – «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления», – цитировал португальца Daily Mail.

Потом Особенный намекнул, что не против возглавить одного из конкурентов «Интера» в Серии А.

«Я выиграл всё с «Интером». Есть особая привязанность. Но если однажды мне придётся поехать в Италию и тренировать конкурирующий клуб, я не буду думать дважды. У меня профессиональный взгляд на вещи. Мне хорошо с собой», – сказал Жозе.

Почему Моуринью оказался именно в «Роме»

Итальянский клуб уже объявил, что с нового сезона Моуринью сменит Паулу Фонсеку на посту главного тренера. Жозе подписал контракт с «Ромой» на три года и объяснил, почему выбрал именно римлян.

«Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций «Ромы». Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, «Рома»! — приводит слова Моуринью пресс-служба римлян.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, на решение Жозе повлияло то, что он очень хотел вернуться в Италию. К тому же выбор в пользу португальца сделал его соотечественник — генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту. Его называют другом Жорже Мендеша (агента Моуринью).

Очевидно, что руководство «волков» недовольно неудачным результатом первого полуфинального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:6) и текущим седьмым местом в Серии А. Фонсека не выполнил задачу – попасть в Лигу чемпионов. Моуринью своим возвращением в Италию, безусловно, привлечёт большое внимание к «Роме» в следующем сезоне.

Где сейчас герои легендарного «Интера» Моуринью. 11 лет назад им не было равных в Европе Не все завершили карьеру.

Жозе уже работал в Серии А с миланским «Интером». Завоевал два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов. Летом португалец будет экспертом британской спортивной радиостанции TalkSPORT на Евро-2020, а после окончания турнира начнёт тренировать «Рому». Благодаря фигуре Моуринью о чемпионате Италии будут больше говорить. Как минимум обсуждать его огненные пресс-конференции.

Но вполне возможно, что и «Рома» с Моуринью включится в борьбу за скудетто.