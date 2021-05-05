Болельщики «Ливерпуля» провели переговоры с руководством о местах в совете директоров

Союз болельщиков «Ливерпуля» провёл переговоры с генеральным директором клуба Билли Хоганом. Встреча между четырьмя представителями объединения поклонников и руководством прошла во вторник, 4 мая, сообщает Sky Sports.



На встрече обсуждались вопросы, связанные с представительством в совете директоров людей из объединения фанатов «Ливерпуля». Сообщается, что переговоры прошли в позитивном ключе. Подавляющее большинство членов союза болельщиков (89%) поддержало представительство членов в совете директоров и работу над программой реформ.



Руководство команды пытается наладить отношения с поклонниками после неудачной попытки войти в Европейскую Суперлигу, которая была встречена резко негативно. Генеральный директор Билли Хоган после встречи заявил о «необходимости позитивных и значимых изменений, которые произойдут».



Напомним, что ранее матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках английской Премьер-лиги был сорван из-за протестов болельщиков «красных дьяволов» против политики владельцев клуба — семьи Глейзеров, а также попытки вхождения в Суперлигу.

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