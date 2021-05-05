«Нечестно не дать им шанс». Семшов поддержал «Оренбург», который не хотят пускать в РПЛ

Тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мнением о ситуации с «Оренбургом», чьё участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги остаётся под вопросом.
Напомним, оренбургская команда, выступающая в ФНЛ, претендует на повышение в классе, однако согласно регламенту не может играть в высшей лиге. Накануне, 4 мая, клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в состав лиги.
«Есть спортивный принцип, по которому нужно действовать. Стадион? Мы прекрасно понимаем, что в одних регионах большие арены, а в других — маленькие. «Оренбургу» 7,5 тыс. достаточно. Я там много раз был, и там никогда арена не забивалась битком. Может только на матчах с московскими клубами. Для чего им стадион на 15-20 тысяч? У нас же кроме московских клубов и «Зенита» стадионы забиваются максимум на 5 тысяч. «Краснодар» ещё. Мы должны исходить из того, какой регион, сколько там жителей и какая посещаемость. В каждом регионе можно сделать стадион на 20 тыс. Нужно исходить из минимума посещаемости наших футбольных матчей. Брать среднюю посещаемость по регионам и самого города. А то мы приравниваем всех под одну гребёнку. Это тоже неправильно.
Я согласен, что регламент нужно соблюдать, но нужно соблюдать реалии. Но если «Оренбург» выходит, было бы нечестно не дать им шанс. Возможно, в будущем нужно изменить регламент, чтобы не было таких ситуаций», — приводятся слова Семшова на сайте телеканала «Матч».
- 5 мая 2021
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