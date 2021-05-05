Леманн был уволен из совета директоров «Герты» после расистского скандала

Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн оказался в центре расистского скандала.



Немецкий голкипер отправил сообщение бывшему защитнику сборной Германии, «Гамбурга» и «Шальке» Деннису Аого, в котором указал на расовую принадлежность и прикрепил смеющийся смайлик.



«Денниса позвали, чтобы был чёрный парень в компании?» — написал Леманн в мессенджере. Деннис Аого, работающий в настоящий момент экспертом на Sky Sports, опубликовал скриншот этого сообщения в «инстаграме». Леманн уже успел извиниться за своё сообщение, сказав, что отправил его по ошибке.

История доступна в «инстаграме» Денниса Аого.

Напомним, что бывший голкипер в настоящий момент работает телеэкспертом, также он находился в совете директоров «Герты», откуда его уволили после этого инцидента.



«Мы приняли решение немедленно прекратить сотрудничество с Леманном в качестве представителя наблюдательного совета. Данные заявления не разделяют ценности, которые активно продвигает «Герта». Мы не принимаем любые формы расизма», — говорится в сообщении президента «Герты» Вернера Гегенбауэра на официальном сайте клуба.