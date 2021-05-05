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Президент ФИФА: мы всерьёз обсуждаем введение потолка зарплат

Президент ФИФА: мы всерьёз обсуждаем введение потолка зарплат
Футбол / Лига чемпионов 0
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Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью L'Equipe высказался о необходимости реформ в футболе.

«В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе. Правила финансового фэйр-плей могли быть несовершенны, но они были необходимы и принесли хорошие результаты. Десять лет назад финансовый фэйр-плей спас клубный футбол в Европе.

ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, потому что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на размер заработной платы, комиссию за трансфер и комиссию, выплачиваемую агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность», — цитирует Инфантино Onze Mondial.

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