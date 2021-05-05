Перенесённый из-за беспорядков матч «МЮ» — «Ливерпуль» пройдёт 13 мая
Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который был перенесён из соображений безопасности, состоится в четверг, 13 мая, сообщает пресс-служба манкунианцев. Начало встречи — в 22:15 по московскому времени.
После обсуждения между полицией, английской Премьер-лигой, руководством стадиона «Олд Траффорд» и клубами матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который был запланирован на 2 мая, перенесли из соображений безопасности из-за акции протеста болельщиков манкунианцев.
В преддверии матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики собрались около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».
Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён
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