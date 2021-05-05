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«Это только начало». Директор «Интера» прокомментировал завоевание скудетто

«Это только начало». Директор «Интера» прокомментировал завоевание скудетто
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился впечатлениями от завоевания скудетто.

«Это только начало. Мы прошли трудный путь, потому что не бывает легко, когда меняешь владельца три раза в течение десятилетия. Попробуйте добиться таких же результатов за короткий период.

К счастью, во времена сотрудничества с Suning мы обрели некоторую стабильность. В прошлом сезоне мы финишировали вторыми, сократив отставание от «Ювентуса» всего до одного очка, и сыграли в финале Лиги Европы.

Мы начали этот путь со Спаллетти, потому что судьба «Интера» изменилась, когда гол Матиаса Весино в матче с «Лацио» вернул нас в Лигу чемпионов. Потом пришёл Конте, и он доводит все до крайности. Я думал, что бороться за титул будут многие, но Конте всё изменил. К счастью, он у нас есть», — приводит слова Аузилио Football Italia.

Конте выиграл четвёртое скудетто в карьере, выйдя на 5-е место по этому показателю
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