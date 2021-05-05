«Это только начало». Директор «Интера» прокомментировал завоевание скудетто

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился впечатлениями от завоевания скудетто.
«Это только начало. Мы прошли трудный путь, потому что не бывает легко, когда меняешь владельца три раза в течение десятилетия. Попробуйте добиться таких же результатов за короткий период.
К счастью, во времена сотрудничества с Suning мы обрели некоторую стабильность. В прошлом сезоне мы финишировали вторыми, сократив отставание от «Ювентуса» всего до одного очка, и сыграли в финале Лиги Европы.
Мы начали этот путь со Спаллетти, потому что судьба «Интера» изменилась, когда гол Матиаса Весино в матче с «Лацио» вернул нас в Лигу чемпионов. Потом пришёл Конте, и он доводит все до крайности. Я думал, что бороться за титул будут многие, но Конте всё изменил. К счастью, он у нас есть», — приводит слова Аузилио Football Italia.
- 5 мая 2021
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
19:58
-
19:44
-
19:43
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:27
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:49
-
17:37
-
17:24
-
17:23
-
17:00