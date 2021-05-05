Фернандеш: надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от второго матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой», а также рассказал о своём функциональном состоянии.
«Как я себя чувствую под конец сезона? Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей. Когда выступаешь за клуб такого уровня, то твои стандарты должны быть максимально высоки.
Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике. Хотя и вправду я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах», — цитирует 26-летнего португальца официальный сайт УЕФА.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Бруну Фернандеш провёл семь матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. «МЮ» попал во второй по значимости клубный турнир Европы, заняв третье место на групповой стадии Лиги чемпионов. В ЛЧ португалец провёл шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась разгромной победой манкунианцев со счётом 6:2.
- 5 мая 2021
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