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Фернандеш: надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей

Фернандеш: надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей
Футбол / Лига Европы 0
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от второго матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой», а также рассказал о своём функциональном состоянии.

«Как я себя чувствую под конец сезона? Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей. Когда выступаешь за клуб такого уровня, то твои стандарты должны быть максимально высоки.

Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике. Хотя и вправду я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах», — цитирует 26-летнего португальца официальный сайт УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Бруну Фернандеш провёл семь матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. «МЮ» попал во второй по значимости клубный турнир Европы, заняв третье место на групповой стадии Лиги чемпионов. В ЛЧ португалец провёл шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась разгромной победой манкунианцев со счётом 6:2.

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