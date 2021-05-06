Тухель стал первым тренером, вышедшим в финал ЛЧ два раза подряд с разными командами

Лондонский «Челси» под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв «Реал» по сумме двух матчей (1:1, 2:0).

Команда Тухеля будет играть в финале турнира второй год подряд. В минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен», которым руководил немецкий специалист, в финале ЛЧ проиграл «Баварии» со счётом 0:1.

Тухель стал первым тренером в истории, кому покорилось это достижение.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0. На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Тимо Вернер открыл счёт. Немецкий игрок с метра добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца. Второй гол забил Мэйсон Маунт на 85-й минуте. Н'Голо Канте совершил перехват, далее исполнил своевременную передачу в штрафную, где Кристиан Пулишич у лицевой за счёт паузы вытащил Тибо Куртуа на себя, а пас во вратарскую замкнул Маунт.