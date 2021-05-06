Каземиро: «Челси» был лучше «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:2).



«Первые 25 минут мы провели хорошо, у Карима Бензема было несколько опасных моментов. Потом соперник забрал инициативу, получал шансы забить. Пути назад нет, мы должны думать о Примере. Думаю, «Челси» был лучше нас и играл лучше нас.



Трудно оправиться от такого поражения. Мы все должны переключиться на следующий матч. Этот год был непростым: травмы, потери, коронавирус, игры без зрителей… Мы старались. Но соперник был лучше. Больше нельзя себя жалеть, нужно идти дальше», — приводит слова Каземиро Movistar.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».