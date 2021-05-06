Томас Тухель прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира лондонцы обыграли «Реал» (1:1 — на выезде и 2:0 — дома).
«Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде! В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».
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