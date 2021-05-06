Винисиус Жуниор: уверен, что в следующем году «Реал» вернётся и сыграет в финале

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч завершился со счётом 1:1. В ответной встрече «Королевский клуб» проиграл со счётом 0:2.

«Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернёмся и сыграем в финале. Это поражение трудно принять — за последние несколько лет мы выиграли все что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», который в двухматчевом противостоянии обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:1 и 2:0). Матч состоится 29 мая.