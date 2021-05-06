Капитан «Челси» Аспиликуэта высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ман Сити»
Капитан «Челси» защитник Сесар Аспиликуэта высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
Напомним, в полуфинале синие прошли мадридский «Реал». В первом матче команды сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече, состоявшейся накануне, 5 мая, в Лондоне, синие одержали победу — 2:0. «Манчестер Сити» в свою очередь переиграл в двух матчах «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).
«Мы много играли с «Манчестер Сити», но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено всё. Мы верим в себя, знаем, что придётся серьёзно потрудиться, но мы к этому готовы», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.
Сесар Аспиликуэта: «Челси» блестяще сыграл с «Реалом». Мы могли забивать ещё и ещё
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